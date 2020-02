Argentine: l’héritage désastreux laissé par Christine Lagarde au FMI

C’est un dossier que Christine Lagarde voudrait sans doute oublier. Car il pourrait devenir de plus en plus gênant. En tant que directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), elle a accordé à l’Argentine en juillet 2018 le prêt le plus important jamais consenti par l’organisation internationale : 56 milliards de dollars (52 milliards d’euros).