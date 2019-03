En Afrique australe, le cyclone Idai suscite de vives craintes sur le changement climatique

Des paysages ravagés, de multiples ponts effondrés, des étendues d’eaux boueuses à perte de vue, des milliers de rescapés réfugiés sur des toits ou sur les gradins de stades, des villes envahies par la boue… Les images et descriptions du Mozambique, du Zimbabwe et du Malawi après le passage, les 14 et 15 mars, du cyclone tropical intense Idai se multiplient au fur et à mesure que les secours arrivent sur le terrain.