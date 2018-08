Le directeur de Frontex appelle à accélérer les expulsions de migrants

22 août 2018 Par Par Agence Reuters

Le directeur de l'agence européenne des garde-frontières et garde-côtes (Frontex) exhorte les Etats membres à appliquer plus systématiquement les décisions d'expulsions de migrants et à harmoniser leurs règles, sans quoi l'Europe envoie selon lui un encouragement "implicite" à traverser la Méditerranée.