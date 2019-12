Entre l’Iran et l’Irak: les kolbars ne plient pas

La revue Ballast est allée sur la frontière montagneuse qui sépare le Kurdistan entre l’Irak et l’Iran, à la rencontre des kolbars – kol, « le dos », et bar, « la marchandise » – qui traversent les montagnes et cheminent à leurs risques et périls entre les frontières iraniennes et irakiennes, charriant à dos d’homme ou de mule toutes sortes de biens.