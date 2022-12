La condamnation du maire d’Istanbul signe le durcissement d’Erdoğan

IstanbulIstanbul (Turquie).– Survenue lundi 14 décembre, la condamnation du maire d’Istanbul, l’opposant kémaliste Ekrem İmamoğlu, à deux ans et sept mois de prison et une interdiction de la vie politique, a pris de court l’opposition. Elle sonne comme le coup d’envoi de l’élection présidentielle qui devrait se tenir au printemps (au plus tôt en avril et au plus tard en juin).