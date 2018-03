Avec ou sans Lula (1/2)? Au Brésil, la campagne présidentielle se tend

Rio de Janeiro (Brésil), de notre correspondant.- L’élection s’annonçait comme la plus incertaine depuis le retour de la démocratie en 1985. Mais Lula, condamné en seconde instance le 24 janvier, risque de ne même plus pouvoir se présenter. Et dans un pays secoué par des crises successives, le procès du favori des sondages a déjà fortement fait bouger les lignes.