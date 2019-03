Le peuple algérien redit «Non, c’est non!» aux plans du régime

C’est un signe parmi d’autres d’un pouvoir qui prend l’eau. Vendredi 22 mars, le « 20 heures » de l’ENTV, la télévision nationale algérienne, courroie de transmission jusque-là docile du régime, a ouvert sur le peuple qui manifeste toujours aussi massivement à travers le pays et appelle à dégager le président Abdelaziz Bouteflika et « le système ». Sans tronquer le réel, elle a relayé les slogans qui accompagnent depuis désormais cinq semaines le « hirak chaabi » (« mouvement populaire »), tels que « FLN dégage ! », « 20 ans, ça suffit ». Il y a quelques semaines, quelques jours encore, c’était tout bonnement inimaginable.



Inimaginables aussi ces défections en série, retournements de veste spectaculaires des plus zélés soutiens du régime, prêts hier à voter Bouteflika à vie, allant jusqu’à se placer maintenant du côté du peuple et appuyant ses demandes « légitimes » d’« une Algérie nouvelle » (sans pour autant lâcher le président, l’assurant de leur « fidélité »). Ce peuple qu’ils ont pourtant directement contribué à écraser toutes ces années et qu’ils ont accusé, au début du mouvement, de semer la discorde, le chaos, au nom de puissances étrangères.

Parmi les plus notables sorties de la semaine, on retiendra celles des deux porte-voix des deux mamelles de la gérontocratie au pouvoir, le FLN (Front de libération nationale) et le RND (Rassemblement national démocratique), deux partis hués dans les manifestations et qui se vident de leurs militants comme de leurs cadres ces derniers jours.

Alger, 22 mars, sous la pluie. © Zohra Bensemra/Reuters Alger, 22 mars, sous la pluie. © Zohra Bensemra/Reuters « pleinement » le hirak ; le second, Seddik Chihab, porte-parole du Rassemblement national démocratique (RND), le parti dirigé par le très impopulaire ex-premier ministre Ahmed Ouyahia contraint à la démission le 11 mars dernier, a déploré que le pays soit « géré, depuis les six ou sept dernières années, par des forces non structurées et extra-constitutionnelles ».

Il a aussi reconnu « une erreur » en soutenant un cinquième mandat : « Nous avons perdu notre faculté de discernement […]. Nous n’étions pas convaincus, mais nous n’avons pas eu assez de courage pour exprimer notre opinion avec force. »

Ces tentatives désespérées de survivre à l’après-Bouteflika (auxquelles il faut ajouter les déclarations de l’ancien grand commis du régime Ahmed Ouyahia soulignant l’urgence de faire des « concessions susceptibles de ­convaincre les citoyens de la crédibilité de la transition démocratique harmonieuse » pour éviter « un dérapage ») sont-elles un prélude à un grand déballage sur la place publique ?

« Toutes les petites mains sales de la prébende se rallient comme un seul homme à la rue en jouant des coudes pour être en pole position », réagit l’écrivain Sid Ahmed Semiane, qui voit là « l’expression perverse d’un système brigand construit dans et sur les seules constantes de la prédation et le hold-up ».

Le peuple algérien n’est pas dupe. Et il rit beaucoup devant ce sauve-qui-peut, à l’instar du caricaturiste Dilem, qui signe ce dessin où une main levée au milieu de la foule incarnant « des élus FLN parmi les manifestants » se voit intimer : « Baisse ta main, tu vas nous faire repérer ! » © dilem_ali © dilem_ali

Pour le cinquième vendredi d’affilée, le pays s’est levé par millions après la prière, en ce premier jour de week-end, pour accomplir ce qui peut être qualifié désormais de rituel, un rituel qui fascine le monde entier par sa non-violence : manifester dans la joie, la paix, le rire, la musique, l’amour, puis nettoyer les rues après son passage, célébrer cette citoyenneté, ce collectif, cet espace public retrouvés.

La mobilisation ne s’autorise pas de répit. Elle est toujours aussi massive, compacte, exceptionnelle, autant que les deux derniers vendredis, qui ont battu tous les records.

Même par temps froid, quand la pluie s’abat, comme à Alger, ou quand tombe la neige, comme à Batna, où des bonhommes de neige demandent à ce qu’ils dégagent tous. Dans la capitale, où des centaines de bus ont acheminé des manifestants de tout le pays, et en province, à Oran, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Relizane et Mostaganem, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine, etc., dans les grandes comme dans les petites villes, des vieux, des jeunes, des mômes, toutes les générations, des familles entières ont encore défilé contre la prolongation du mandat, du « système ». الساعة الأخيرة | الجزائر .. جمعة الإصرار © التلفزيون العربي - Alaraby TV A Batna, un bonhomme de neige affiche le mot d'ordre : «Dégagez!» A Batna, un bonhomme de neige affiche le mot d'ordre : «Dégagez!»

Et s’il faut retenir un slogan parmi l’extraordinaire profusion créative et inventive, c’est peut-être celui-ci : « On vous dit de partir tous, pas de venir tous. » Il dit la lucidité d’un peuple auquel on ne la fera plus et sa détermination à en finir avec ce qu’un autre slogan appelle « le renouvellement de l’usure ».

Cette nouvelle démonstration de force populaire accule encore un peu plus le pouvoir, qui voit ses plans de sortie de crise fermement et définitivement retoqués : « Non, c’est non ! » Énoncés le 11 mars dernier et réaffirmés lundi 18 mars par une nouvelle lettre attribuée au président Bouteflika, qui fait totalement abstraction des manifestations monstres, ils prévoient que ce dernier reste président hors de tout cadre constitutionnel après la fin de son quatrième mandat, le 28 avril, pendant une transition dont les contours restent encore beaucoup trop flous.

Le nouveau tandem au pouvoir – le premier ministre Nourredine Bedoui et le vice-premier ministre Ramtane Lamamra – découvre ce que signifie ramer. Il devait présenter cette semaine un nouveau gouvernement répondant à l’exigence de modernisation de la vie politique du peuple, avec des experts, des jeunes et/ou des femmes, mais il ne parvient pas à le former à ce jour, tant personne ne veut signer sa mort politique.

Plus de 300 personnes auraient été sollicitées pour en faire partie, selon une source citée par le site Maghreb émergent : « Ils ont appelé des universitaires, des syndicalistes, des animateurs d’association, des médecins, des journalistes, des avocats, des chefs d’entreprise, des artistes, et même certains activistes proches du mouvement populaire. Ce qui se dit, c’est que les gens refusent poliment. »