Italie: le plaidoyer pour l’Europe d’un ancien «Cinq Etoiles» devenu maire de Parme

Parme (Italie), envoyée spéciale.– S’il lui fallait synthétiser en une phrase le programme d’Italia in comune (Italie en commun), Federico Pizzarotti, président du parti et maire de Parme, une ville d'environ 200 000 habitants dans le nord de l'Italie, commencerait sûrement par celle-là : « L’idée, c’est de repartir des territoires et de les écouter. »