Le cauchemar des Marocains bloqués à l’étranger

«Ma mère est bloquée à Strasbourg. Elle a déjà raté deux séances de chimiothérapie. Elle a un cancer du poumon et suit un traitement depuis trois ans. Le consulat refuse la prise en charge médicale » ; « Vous êtes en train de détruire nos carrières professionnelles et nos vies familiales » ; « Que doit-on faire pour qu’on entende notre détresse. C’est incroyable ce manque d’empathie et ce silence radio quant au sort des 32 000 Marocains coincés loin de chez eux » ; « Tu parles des Marocains bloqués à l’étranger, ils te reprochent de “descendre ton pays alors que le monde entier est admiratif”. C’est toujours pareil : belle vitrine et arrière-boutique dégueulasse. Rien n’a changé finalement »…