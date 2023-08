« Une partie des Américains veut voir Trump photographié comme un vulgaire prisonnier »

DansDans son dernier livre, publié au début de l’année, Les Millions de monsieur Mellon (La Découverte), l’historien Romain Huret, président de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), a étudié un procès qui avait passionné et secoué les États-Unis en 1935, tout au début du New Deal, le mouvement de réformes lancé par le président Franklin Delano Roosevelt pour lutter contre les effets désastreux de la Grande Dépression économique : sur le banc des accusés était assis l’un des hommes les plus connus et les plus riches du pays de l’époque, Andrew Mellon. Cet ancien ministre des finances et banquier était poursuivi pour évasion fiscale.