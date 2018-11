Ecrire, pour «détruire le mur d’indifférence qui entoure le Yémen»

Rendre accessible au public francophone le point de vue de ceux qui, au Yémen, sont aux premières loges du conflit qui a causé plus de 50 000 morts depuis mars 2015 apparaissait comme une nécessité. Ce projet devait contribuer à corriger l’injustice d’un silence qui s’est imposé, privant la majorité des Yéménites d’accès à l’espace public et au débat sur « leur » guerre. Dans les médias arabes, la mainmise financière des États du Golfe, responsables des bombardements sur le pays, biaise elle-même les discours et prive trop souvent les Yéménites de leur subjectivité. « Il semblerait que nous ne fassions pas partie du monde », écrit le journaliste Jamal Jubran dans un beau texte ici offert aux lecteurs.