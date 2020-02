Covid-19 : En Italie, la quête du «patient zéro»

Palerme, (Italie), de notre correspondante.– Plus de 270 personnes ont été testées positives au coronavirus, en Italie, ce mardi en fin de matinée. La Lombardie et la Vénétie sont les deux régions les plus touchées, avec respectivement 206 et 38 cas. Pour la première fois, tôt ce mardi matin, un cas a été déclaré en Sicile, dans le sud du pays, jusque-là épargné par la contagion.