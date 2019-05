Le sud-est européen sur la voie de l’«orbanisation»

C’est le « plus grand rassemblement fasciste en Europe », selon le Centre de documentation de la résistance autrichienne (DÖW). Samedi 18 mai, comme chaque année à la même période, l’extrême droite croate s’était donné rendez-vous à Bleiburg, une petite ville du sud de l’Autriche, proche de la frontière slovène. Un lieu chargé d’histoire : celui de la reddition en 1945 des oustachis, les collaborateurs croates des nazis, prélude à des massacres perpétrés par les partisans de Tito.

D’abord confidentielle, la cérémonie a été consacrée au rang de rituel national après l’indépendance de la Croatie en 1991, et surtout à l’issue de la « guerre patriotique » quatre ans plus tard. Cette année, quelque 10 000 pèlerins ont fait le déplacement, et deux ministres du gouvernement conservateur étaient présents. La cheffe de l’État, Kolinda Grabar-Kitarović, s’y était recueillie dix jours plus tôt, le 8 mai, pour l'anniversaire de la capitulation du Troisième Reich.

Si l’héritage antifasciste reste inscrit dans la Constitution croate, depuis le retour au gouvernement, en 2016, de l’Union démocratique croate (HDZ, droite nationaliste, membre du PPE, le Parti populaire européen), les autorités de Zagreb ne cessent de le remettre en cause. Plus grave, on assiste à une tentative de réhabilitation du régime croate pro-nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui passe par la minimisation de ses crimes et l’exagération de ceux commis plus tard par le régime socialiste yougoslave.

Le premier ministre croate Andrej Plenković avec Angela Merkel et le chef de file du PPE Manfred Weber, samedi 18 mai à Zagreb. © Reuters

Aujourd’hui, explique le sociologue croate Igor Štiks, la Croatie est divisée entre une opposition sociale-démocrate en déliquescence qui peine à porter les couleurs fanées de l'antifascisme yougoslave et une droite clérico-nationaliste au pouvoir, très active, très proche de la mouvance ultraconservatrice qui domine dans le groupe de Visegrád (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie). Le HDZ est lui-même tiraillé entre deux courants, l’un « modéré et europhile » incarné par le premier ministre Andrej Plenković, et l’autre, réactionnaire, proche de l’extrême droite, porté par la présidente Kolinda Grabar-Kitarović.

« En Croatie, les fondamentalistes catholiques ont formé de nombreuses organisations – Au nom de la famille, Vigilare, Ordo Iuris, etc. – qui se battent contre les droits des minorités, femmes, LGBT, migrants, serbes ou roms », s’alarme Sandra Benčić, l’une des candidates de la plateforme citoyenne Možemo (« Nous pouvons »), le Podemos croate, qui se présente aux élections du 26 mai pour porter la voix d’une autre Europe, « rouge-verte », contre la tendance ultraconservatrice à l’œuvre dans plusieurs États membres de l’Union. « Tous ces groupuscules entretiennent des liens étroits avec leurs homologues, de la Pologne à la Bulgarie. Ici, ils ont infiltré la sphère politique via des petits partis qui siègent au Parlement, comme Hrast ou Most, et ils exercent une grande influence sur le HDZ au pouvoir. Leur stratégie consiste à éliminer les normes anti-discriminatoires de l’UE. C’est pourquoi notre combat a une dimension internationale. »

La Croatie qui compte onze élus au Parlement européen, n’est pas le seul pays du sud-est de l'UE où la droite est écartelée entre le centre droit et l’extrême droite (retrouver notre carte sur la montée des droites dures en Europe). La Slovénie voisine (huit eurodéputés) voit, elle aussi, le fossé se creuser entre un centre libéral macroniste et une droite qui replace l’identité nationale et le rejet des migrants au cœur de son programme, avec comme modèle et partenaire le Fidesz de Viktor Orbán. Lors des législatives de 2018, le Parti démocratique slovène (SDS) l’a emporté avec son slogan « La Slovénie d’abord ! » emprunté à Donald Trump. Mais à force d’avoir clivé le débat, le parti de l’ancien premier ministre Janez Janša s’était retrouvé isolé et incapable de former une majorité.

Aujourd’hui, cet échec ne l’empêche pas de figurer parmi les favoris des européennes. C’est par ailleurs la seule force politique des années 1990 à avoir réussi à maintenir de très gros scores en mettant toujours plus la barre à droite. À la manœuvre, on retrouve les réseaux catholiques intégristes, ainsi que des dissidents communistes qui ont troqué leur agenda libéral et pro-européen des années 1990 pour un chauvinisme eurosceptique et ouvertement islamophobe. Dans la campagne actuelle, les questions migratoires se sont d'ailleurs invitées en force.

« Les gens paient des impôts et attendent que la police les protège », a martelé Janez Janša le 11 mai lors d’une manifestation en faveur de « l’armée aux frontières », alors que Demokracija, l’hebdomadaire affilié au SDS, se demandait « si la terre slovène verra[it] à nouveau des scènes dignes du temps des incursions ottomanes », réactivant, comme la Hongrie d’Orbán, le mythe d’Antemurale christianitatis, le « rempart de la chrétienté » mis en avant dès le XVIe siècle contre les « invasions barbares ».

Plus à l'est, la Bulgarie (dix-sept eurodéputés) procède, elle aussi, à un repli nationaliste. Le pays, qui s’est retrouvé en première ligne de l'arrivée des réfugiés au début de la guerre en Syrie, a vu l’extrême droite entrer au gouvernement au printemps 2017. Le premier ministre conservateur Boïko Borissov a choisi de s’allier avec les « Patriotes unis », une coalition de trois formations nationalistes (NFSB, le VMRO et Ataka) dont les dirigeants multiplient de longue date les dérapages racistes. Leurs principales cibles : les LGBT, les migrants et les Roms.