Les Grecs frappés par la crise reviennent sur l’île turque de Gökçeada

Gökçeada (Turquie), envoyé spécial.– Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à 12 h 30 tapantes, les ruelles du petit village montagnard de Tepeköy, sur l’île turque de Gökçeada, s’animent de bruits de course et de bousculades, de cris et de rires adolescents. Pour les trente élèves du lycée, c’est l’heure de la pause déjeuner, l’occasion de faire exploser son énergie sur les quelques centaines de mètres menant à la cantine. Pour le village, c’est une résurrection.