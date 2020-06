En Turquie, les nouveaux pouvoirs dévolus aux «chemises brunes» d’Erdogan inquiètent

Le Parlement turc a récemment donné aux « veilleurs de quartier », un corps d’auxiliaires de police remis au goût du jour par le président Erdogan, le droit de procéder à des arrestations, d’empêcher les manifestations et de faire usage de leur arme. Le faible niveau de formation des agents et le flou de la nouvelle loi font redouter des dérapages et une utilisation partisane de cette unité.