Venezuela: bruits de bottes à la Maison Blanche

New York (États-Unis), de notre correspondant.– Le Venezuela s'embrase, et c'est peu dire que l'administration Trump souffle sur le foyer. Samedi dernier, elle a bruyamment soutenu l'entrée depuis la Colombie et le Brésil de deux convois humanitaires. Ils ont été bloqués par l'armée vénézuélienne, avec un bilan tragique : deux morts et 59 blessés.