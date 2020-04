Covid-19: la Grèce tient le choc mais l’état du pays inquiète

Athènes (Grèce), de notre correspondante. – Il est 18 heures, samedi 25 avril. L’infectiologue Sotiris Tsiodras apparaît, visage grave et costume sombre, à la télévision grecque. Derrière ses lunettes fines, son regard baissé évite la caméra. La Grèce compte 16 nouvelles contaminations de Covid-19, 2 506 cas au total, aucun nouveau décès, annonce d’une voix neutre le représentant du ministère de la santé. Le virus a tué au total 130 personnes « dont (...) 81 % ayant plus de 70 ans » en Grèce. Derrière leurs écrans, ils sont des millions à suivre le point quotidien sur la pandémie mondiale de ce scientifique discret devenu populaire. Excellente carrière internationale, orthodoxe pratiquant et père de sept enfants : « M. Tsiodras a un profil qui plaît à une grande partie de l’opinion publique. C’était le candidat idéal pour la communication de cette crise sanitaire », souligne Filippa Chatzistavrou, chercheuse en sciences politiques à l’université d’Athènes.