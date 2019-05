Belgique: le triomphe de l’extrême droite en Flandre complique la formation du futur gouvernement

Le quotidien flamand De Standaard parle, dans son édition de lundi, d’un « paradoxe du 26 mai » : « La Flandre est plus prospère que jamais, mais le Flamand est en colère et a peur. » Dans cette région du nord de la Belgique, la plus peuplée du royaume – 6,5 sur 11,4 millions d’habitants –, l’extrême droite du Vlaams Belang (VB), alliée du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, a triplé son score : elle décroche plus de 18,5 % des voix au au Parlement fédéral.