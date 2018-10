Avec les médias, Macron ose ce que même Trump ne s’est pas permis

« Tout le monde scrute les rapports entre le président Trump et les médias, ces jours-ci », écrit le Washington Post ce 25 octobre. Alors qu’une série de colis piégés a été envoyée aux ennemis présumés du chef de l’État américain – Hillary Clinton, Barack Obama, CNN, etc. – Donald Trump a continué d’attaquer les médias américains et leurs “fake news”.