Le régime Kadhafi, vu de l’intérieur

Nos journalistes Fabrice Arfi et Karl Laske décryptent les liens entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi et le basculement dans la guerre en 2011. Ils discutent avec Patrick Haimzadeh, ancien diplomate français à Tripoli et auteur de l’ouvrage Au cœur de la Libye de Kadhafi, qui témoigne de ce qu’était le régime libyen et des conditions d’entrée en guerre.