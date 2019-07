Yémen: Dix civils tués par une frappe aérienne dans la province de Saada

29 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Plus de dix civils, dont des enfants, ont été tués lundi par une frappe aérienne qui a touché un marché situé dans la province de Saada, dans le nord du Yémen, a-t-on appris lundi de source médicale et auprès de la coalition saoudienne et des rebelles houthis qui se sont réciproquement accusés de l'attaque.