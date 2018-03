L’avenir de la Syrie, entre «grand jeu» et conflit gelé

La Syrie est devenue un pays écartelé et ballotté au gré des intérêts d’une demi-douzaine de nations, Russie, Turquie et Iran en tête. Et maintenant la France, qui entend soutenir les Kurdes dans le nord du pays. Même si la guerre s’achève en 2018, personne n’entrevoit de véritable paix.