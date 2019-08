Berlin (Allemagne), de notre correspondant.– Pour l’un de ses derniers meetings dans le Brandebourg, lundi 26 août, la ville d’Oranienburg, au nord de Berlin, offre un décor comme l’AfD les adore. Installés sur le parvis du plus vieux château baroque de la région, les stands militants et le petit podium qui attend les chefs fédéraux et la tête de liste régionale Andreas Kalbitz prennent soudain une allure bien plus respectable.