Trump a demandé au n°2 du département de la Justice des infos sur l'enquête russe

31 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Donald Trump a demandé au mois de décembre au numéro deux du département de la Justice, Rod Rosenstein, s'il était "avec lui" et dans quelle direction allait l'enquête confiée au procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre son équipe de campagne et la Russie, rapporte CNN mercredi.