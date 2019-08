Brexit sans accord: un cataclysme économique?

Cette année, Halloween pourrait prendre un aspect très réel pour les Britanniques. Si le Royaume-Uni et l’Union européenne ne se mettent d’accord, d’ici là, ni sur un accord de divorce ni sur une prolongation de l’adhésion britannique à l’UE, le 31 octobre devrait ouvrir un scénario que certains décrivent comme digne d’un film d’horreur. Ce qui est certain, c’est que la sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord, le fameux « no deal Brexit », était sans doute la pire option possible après le référendum du 23 juin 2016. Le processus sera brutal et devrait conduire à des perturbations majeures à court terme et à une modification très large du modèle économique et social du pays. Voici quelques scénarios possibles.