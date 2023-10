En Occitanie, le rapport ambigu de Carole Delga avec les syndicats

ToulouseToulouse (Haute-Garonne).– Souriante auprès du patron d’Airbus, à Toulouse, en juillet, ou attentive aux propos de celui du groupe Bastide Médical dans le Gard, un mois plus tôt, Carole Delga a le contact facile avec les chefs d’entreprise de la région qu’elle préside. En est-il de même avec les salarié·es et leurs représentant·es ? À chaque fois qu’une entreprise d’Occitanie bat de l’aile, Carole Delga enfile son costume d’élue socialiste attentive aux problématiques sociales et à la sauvegarde de l’emploi. Elle accourt le poing levé, participe aux négociations de reprise et fournit des aides financières importantes, sans jamais oublier quelques mots de soutien pour le personnel.