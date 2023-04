« L’esprit critique » théâtre : Chypre, Jérusalem et la Tunisie

Que devient la révolution après la révolution ? Comment représenter aujourd’hui un féminicide décrit et écrit dans une tragédie de Shakespeare au XVIIe siècle ? Et que se passe-t-il quand un réalisateur de documentaire transpose une de ses œuvres majeures sur les planches ? Voilà quelques-unes des questions que l’on se pose aujourd’hui avec un « Esprit critique » consacré à la mise en scène par Jean-François Sivadier d’Othello au Théâtre de l’Odéon ; au spectacle d’Amos Gitaï, House, montré au Théâtre de la Colline, et enfin à Nos ailes brûlent aussi, signé Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin, qui était visible à la MC93 de Bobigny.