« L’esprit critique » arts plastiques : sida, Renaissance et polémique

OnOn se rend deux fois au Palais de Tokyo, à Paris, dans « L’esprit critique » de ce dimanche. D’abord pour parcourir « Exposé·es », qui présente les œuvres d’une quarantaine d’artistes liées à l’histoire de l’épidémie de sida pour s’interroger sur son influence sur l’art et l’activisme et ce qu’elle a pu produire, à travers des images et des représentations percutées par la maladie et la mort précoce.