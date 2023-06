« L’esprit critique » littérature : sortir du monde, changer la vie, mourir de colère

« L’esprit critique » théâtre : théorème, magie et révolutions

Notre podcast culturel discute de « Théorème / Je me sens un cœur à aimer toute la terre » d’Amine Adjina et Émilie Prévosteau, des « Caravelles et des batailles » d’Eléna Doratiotto et Benoît Piret et de « Kap O Mond’ », signé Olivier Coulon-Jablonka.