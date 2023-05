« L’esprit critique » cinéma : vampirisme, vanité et vernissage

Une nouvelle variation gore de l’inépuisable filon que constitue la figure de Dracula ; une illustration norvégienne et inquiétante du « quart d’heure de célébrité » défini en son temps par Andy Warhol et une approche du processus de création dépouillée de tout romantisme ou mythologie : trois films sont au programme de « L’esprit critique » de ce jour : Renfield, blockbuster de Chris McKay avec Nicolas Cage dans le rôle du comte Dracula ; Sick of Myself, du réalisateur norvégien Kristoffer Borgli, et Showing Up, huitième long métrage de la réalisatrice américaine Kelly Reichardt.