« L’esprit critique » cinéma : filmer, survivre et endurer

Une autobiographie cinématographique de Steven Spielberg ; une version HLM du film post-apocalyptique et le dernier opus du prolifique Kirill Serebrennikov… On évoque aujourd’hui dans « L’esprit critique » The Fabelmans, le long métrage peut-être testamentaire de l’un des réalisateurs les plus connus au monde, La Tour, singulier objet du déroutant Guillaume Nicloux, et La Femme de Tchaïkovski, film en costume situé dans la Russie du XIXe siècle.