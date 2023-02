« L’esprit critique » littérature : des silences, des djinns et des biographies

Un long silence interrompu par le cri d’un griffon, signé Pierre Senges, convoque la vie d’un mystérieux Russe du nom de Pavel Pletika, auteur d’une Encyclopédie du silence, longtemps disparue et dont nous aurons pourtant le privilège de pouvoir lire de larges extraits. La Femme silencieuse est un récit de la journaliste Janet Malcolm, en forme de réflexion sur ce que l’historien François Dosse nommait le « pari biographique », à travers les vies croisées de la poétesse Sylvia Plath et de son mari Ted Hughes. Entre ces deux ouvrages, on parlera de Djinns, le premier roman de Seynabou Sonko, également compositrice et chanteuse sous le nom de Naboo.