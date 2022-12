« L’esprit critique » Littérature : Le mage, le traducteur et l’espion

« L’esprit critique » évoque, en ce jour de Noël mais sans esprit de communion, Le Mage du Kremlin, de Giuliano da Empoli qui a frôlé le Goncourt et se retrouve avec un Grand Prix de l’Académie française dont on se demandera s’il signale une écriture académique ; puis la republication en Folio poche d’un texte saisissant de Louis Guilloux sur son expérience de traducteur pour l’armée américaine en 1944 pendant laquelle il découvre à la fois la ferveur démocratique et la structuration raciste de ses libérateurs ; et enfin l’ultime et épais roman de l’écrivain espagnol Javier Marías intitulé Tomás Nevinson.