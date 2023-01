Football de l’Empire, empire du football

VoiciVoici le second volet d’un diptyque sur le football organisé avec notre partenaire habituel, le CHS (Centre d’histoire sociale des mondes contemporains). Après « Du football et des femmes » avec la sociologue Carole Gomez (voir ici), nous analysons avec les historiens Fabien Archambault et Jean Vigreux l’histoire et la géopolitique propres à un sport et à ses vingt-deux joueurs sur le terrain, qui absorbent et reflètent souvent des enjeux qui les dépassent.