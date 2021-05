A Alger, il y a 150 ans, une Commune respectueuse de l’ordre colonial

La Commune d’Alger ? L’historiographie algérienne l’ignore, car elle n’a que très marginalement impliqué Arabes et Berbères colonisés. L’historiographie française de sensibilité anticoloniale ne l’aime pas davantage pour les mêmes raisons. Quant à l’historiographie de tradition Algérie française, elle n’a que dédain pour cet épisode brouillon et confus. Pourtant, neuf mois durant, la Commune d’Alger a incarné les aspirations à la liberté et à l’autonomie de la population européenne du grand port méditerranéen, non sans parallèles ni convergences avec ce qui se jouait à Paris, ni sans implications pour le nouvel ordre colonial qui se mettait en place et qu’elle ne contestait en rien.