Faire le garçon est une de ces savantes petites fusées de papier propulsées dans le ciel du temps, qui explose en paillettes incandescentes. Le livre se compose de cent cinquante pages fragmentées et classées en deux volets : « Enquête 1, 2, 3… 30 » et « Roman 1, 2, 3… 30 », en tout soixante séquences en prose, en vers, en romain, en gras, en italiques…, qui forment une installation en mots, en émotions et en réflexions délicatement subversive et vertigineuse.