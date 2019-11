A hauteur de taudis

Certains livres imposent rapidement des souvenirs de lecture brassant parfois des siècles d’enquêtes et de dénonciations. Dans le cas d’Avis d’expulsion, Les Misérables de Hugo l’ont disputé aux Naufragés de Patrick Declerck ou à Louons les grands hommes de Walker Evans et James Agee, La Misère du monde de Bourdieu aux crackheads de Philippe Bourgois dans En quête de respect. Ces souvenirs trahissent l’indétermination dans laquelle évolue le sociologue Matthew Desmond dans cette enquête sur le logement des populations les plus pauvres de Milwaukee, au carrefour fécond de l’ethnographie et du compte-rendu, littéraire malgré tout, du constat froidement scientifique et du cri du cœur indigné.