Les pleurs de Beyrouth

Mauvaises herbes, premier roman de Dima Abdallah, se présente comme le récit croisé d’un père et de sa fille. Celui-ci débute à Beyrouth en 1983, au plus fort des affrontements entre milices, et s’achève en 2019 à Paris, où la narratrice est partie refaire sa vie. Les chapitres prennent la forme de monologues intérieurs qui alternent entre ces deux personnages au fil des années et des lieux.