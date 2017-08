Chronique du Maudit-Engin

Il y a eu – suivant les différentes communautés – le Flash, la Césure, le Klash, le Reset, sur lequel on n'en saura pas plus mais qui a renvoyé l'humanité au tapis d'où, depuis, elle tente de se relever. La science oubliée, seules quelques machines simples ont survécu : les armes à feu et la machine à écrire. L'analogie entre ces deux mécaniques est assez vite suggérée, à la page 39, par la présence d'une carabine Remington R-700. Un peu plus loin, la machine à écrire est effectivement utilisée pour assommer quelqu'un.