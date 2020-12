Olivier Abel: «L’émancipation s’est retournée en solitudes»

Fils de pasteur protestant, ancien étudiant d’Emmanuel Lévinas et de Paul Ricœur, Olivier Abel, 67 ans, est un penseur de l’altérité. Il est l’auteur d’une vingtaine d’essais et d’une centaine d’articles de revues autour du pardon, de l’histoire et de l’oubli, de Calvin, Hobbes, Milton ou Bayle, de la colère et de ses ravages comme de la condition hospitalière. Il a pris position récemment contre l’humiliation infligée aux musulmans, sous couvert de laïcité, à laquelle se livre une certaine frange politique en France.