«Confessions d’un masque»: Mishima en son extrême jeunesse

Dans ce Japon en pleine mutation, quelques individualités singulières exerçaient une sorte d’autorité culturelle vaguement iconoclaste. Mishima, l’une des plus voyantes d’entre elles, était alors un homme de quarante ans mince et musclé, remarquablement élégant dans sa tenue occidentale de couleur sombre, séduisant plus que beau à cause d’un visage contracté, de lèvres trop minces, d’un regard en dessous à la fois méfiant et dédaigneux.