Le poète américain et «queer jaune» Ocean Vuong signe un premier roman ténébreux et solaire

Fin avril 1975, la radio de l’armée US joue White Christmas : c’est le code qui donne le signal de l’évacuation par hélicoptère des civils américains et des réfugiés vietnamiens durant la chute de Saïgon. Ocean Vuong, lors de la capitulation de la capitale du Sud-Vietnam, en 1990, avait deux ans. Il allait émigrer avec sa mère et sa grand-mère aux États-Unis.