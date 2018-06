Lev Yachine, gardien de but de légende

La Coupe du monde s’ouvre dans quelques jours en Russie. Sur cette terre est né, en 1929, l’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, Lev Yachine. À 13 ans, il travaille dans une usine et fabrique des munitions avec son père. Le gardien de but a dû se battre pour émerger et a su imprimer son style. À tel point qu’il a été le récipiendaire du Ballon d’or en 1963. Ce trophée individuel prestigieux n’a plus jamais été attribué à un gardien de but.