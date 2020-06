Télé, réalité, berlue

Nous voici tous Américains, cela ne fait plus un pli. George Floyd-Adama Traoré, même combat posthume ? Tropisme communautariste, identitaire et racialiste ? Vous n’y êtes pas. Ce qui saute aux yeux, samedi 13 juin après-midi, c’est que, comme outre-Atlantique, la « vérité alternative » s’impose désormais, sans limite ni vergogne, sur les chaînes d’information en continu. Celles-ci ne semblent plus exister que pour garantir notre regard : ce sont des œillères cathodiques et politiques.