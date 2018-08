Le psychanalyste Ali Magoudi passe au crible nos peurs

Chacun cherche ses affres. Les expose. Les justifie. Ali Magoudi creuse l’affaire jusqu’à l’os – en l’occurrence la pomme d’Adam – dans un essai aussi stimulant qu’essentiel : N’ayons plus peur ! Enquête sur une épidémie contemporaine (et les moyens d’y remédier). N’ayant plus à sacrifier aux rituels religieux, nous serions rattrapés par l’angoisse de la liberté…