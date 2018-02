Les vies absolues de Mina Loy

Olivier Apert, son ardent maître d’œuvre en langue française, le relève immédiatement dans sa présentation de la « poésie complète » de Mina Loy publiée aux éditions Nous : à cette lecture, on ne peut qu’être profondément touché par « la concomitance de l’être et du poème » que l’on y découvre à « l’épreuve » et à « l’expérience du monde ». C’est important d’y insister d’emblée, car jusqu’il y a peu en France, et longtemps dans les lettres anglo-américaines, Mina Loy a été cantonnée dans les marges de la vie artistique, telle une légende littéraire, comme si la réputation qui la précédait ne pouvait que nuire à son œuvre.