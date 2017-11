Balance ton film

Pour Delphine Chedaleux, historienne du cinéma et chercheuse à l’université de Lausanne, la culture du viol, notion encore méconnue désignant « les formes culturelles qui vont banaliser, normaliser et légitimer la violence sexuelle à l’égard des femmes », est aussi véhiculée par le cinéma. Et ce, « de façon très banale, explique-t-elle, à travers l’absence de consentement et sa négation ».