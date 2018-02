Le Montréal fantasmé de l'écrivaine Heather O’Neill

Elle est née en 1973. Son père, qui l’a élevée tout seul, était un formidable conteur, se souvient-elle en français. Il lui a en quelque sorte transmis le virus de l’exagération et de la fiction. « Il était né en 1927 et avait travaillé étant jeune pour des gangsters. Il m’a raconté toutes ses histoires et ses mythologies de Montréal pendant les années 1930 et 1940. Pour lui, c’étaient les plus belles années de sa vie. J’adorais ces histoires-là et j’ai toujours eu le goût d’écrire un roman qui se passerait à cette époque. »