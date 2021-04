«Un sombre et magnifique espoir»: les révolutions manquées de Jean Cassou

On a un peu oublié Jean Cassou (1897-1986), grand intellectuel engagé, témoin et acteur essentiel du XXe siècle [1]. Lui qui se définissait dans son essai sur la Résistance, La Mémoire courte, comme « sans possession, héritage ni titre, sans assise, sans statut social, sans métier véritable… » aura connu mille vies : romancier, donc, mais aussi secrétaire de Pierre Louÿs, traducteur (notamment de Ramón Gómez de la Serna), poète (notamment des célèbres Trente-trois sonnets composés au secret), critique d’art, directeur de revue et de musée, collaborateur de Jean Zay au ministère de l’éducation nationale et des beaux-arts, résistant, puis commissaire de la République.