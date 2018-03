Clément Cogitore: «Raconter une histoire, c’est prendre le pouvoir»

Rencontre avec Clément Cogitore, jeune star française de l’art contemporain, cinéaste et vidéaste, nommé pour le prix Marcel-Duchamp 2018, qui travaille à nous raconter des histoires : où en est l’art du récit aujourd’hui ? « On s’est dit, en histoire de l’art, comme en littérature, que puisque c’était la fin des grands récits, on pouvait s’en débarrasser : mais non. »